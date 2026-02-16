Alessandro Benvenuti al Teatro del Cerchio con “Lieto Fine”

Sabato 21 febbraio alle ore 21 il Teatro del Cerchio ospita con grande piacere Alessandro Benvenuti: artista straordinario che, dalla geniale esperienza comica dei Giancattivi alla serie SKY di successo “BarLume”, da decenni attraversa con estro e originalità televisione, cinema e teatro. Benvenuti sarà protagonista dello spettacolo Lieto Fine, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra due artisti di grande talento: Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati, attore, autore, illustratore e regista, da cui prende forma un progetto teatrale originale, ironico e profondamente umano. Lieto Fine racconta la storia di una bicicletta multifunzionale che ogni giorno attende il proprio pedalatore all’interno di un box poco attendibile, arredato con memorie scarne ed essenziali.

A metterla in funzione è un uomo che, attraverso gli auricolari del cellulare, è costantemente in contatto con una moltitudine di voci: persone care, amici, importuni, suoni vari… e persino la ricerca ostinata di un tassidermista che sembra impossibile da trovare. La sua condizione quotidiana è surreale: c’è da andare al lavoro, al cinema, a letto, allo stadio, al mercato… ma in questo flusso continuo emergono un amore, un destino, una grande paura. La bicicletta diventa così la chiave di ogni apparente mistero.

«Benvenuti nel cervello dissestato di un autore comico che cerca di raccontare come si possano legare, senza andare al buio, una serie di circuiti mentali causati dalla responsabilità di dover scrivere un testo per un importante teatro in un momento della propria esistenza in cui la cosa migliore sarebbe riposare, allontanarsi da tutto, dissolversi, sparire. Lieto Fine è un viaggio immaginario trapunto di comica realtà. Il desiderio di un comico di offrire al pubblico, con grande affetto e totale sincerità, quasi tutte le sue fragilità. Può essere teatro anche questo. Io spero di sì».

Lieto Fine

di e con Alessandro Benvenuti | regia Roberto Abbiati e Alessandro Benvenuti

assistente alla regia Chiara Grazzini | scenografia Roberto Abbiati | costumi Daniela Salernitano | musiche Vanni Cassori | luci Massimo Galardini

produzione Teatro Metastasio di Prato

un ringraziamento a Teresa Fallai | un ringraziamento speciale al gruppo musicale JoyCut

Sabato 21 febbraio – ore 21

Biglietto: euro 15 – Ridotto: Over 65 e Under 18: euro 10 – Carta Giovani: euro 5. È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma liveticket Info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it o prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com cell. 351 5337070 | Teatro del Cerchio, via G. G. Belli 6/a Parma