Alessandro Zan presenta il suo libro “E noi splendiamo, invece”. Dialogherà con Michele Guerra

Anche a Parma la presentazione del libro “E noi splendiamo invece” dell’autore Alessandro Zan, importante esponente politico italiano e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega ai “diritti”.

Alessandro Zan è attualmente membro della Camera dei Deputati, impegnato da sempre nella promozione dei diritti civili e nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

L’evento si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 18:30 presso la Libreria Feltrinelli di Parma, Via Farini n. 17.

Durante la presentazione, Zan dialogherà con Michele Guerra, sindaco di Parma, mentre la moderazione sarà a cura di Giovanna Pavesi. Introdurrà la serata Victoria Oluboyo, consigliera comunale del Partito Democratico.

Nel suo nuovo libro Zan ripercorre tutto quello che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato: l’affermarsi di un governo di destra guidato da Giorgia Meloni sembra aver messo una pietra sopra alla lotta per i diritti civili, precipitati all’ultimo posto dell’agenda politica. Tuttavia, questo non è un libro d’odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza.

Perché se è vero che nel nostro Paese, e in Europa, le tendenze reazionarie sembrano guadagnare terreno giorno dopo giorno, sono tante, sempre di più, le persone che si fanno sentire per reclamare il proprio spazio e il proprio diritto di esistere al pari di chiunque altro. È a loro che Zan vuole dare voce, e lo fa non solo passando in rassegna la situazione dei diritti civili in Italia al tempo di Meloni e parlando di coloro che ogni giorno portano avanti queste battaglie, ma guardando oltre, all’Europa intera, a quella dei diritti che resiste, contrapposta a quella dei nazionalismi e dell’intolleranza.

Nato a Padova nel 1973, Zan, è da sempre in prima linea nella lotta per i diritti civili, nel 2006 come consigliere comunale ha ottenuto il primo registro anagrafico per le coppie di fatto in Italia. È stato il relatore del disegno di legge contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo chiamato Ddl Zan.

Il suo primo libro Senza paura è stato pubblicato con successo nel 2021.

La partecipazione è libera ed aperta a tutta la cittadinanza.