Alice Atzeni ed Elena Rossi presentano un nuovo stile educativo “in natura”

Alice Atzeni ed Elena Rossi sono due giovani donne che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità ogni competenza acquisita dai propri studi, dalla propria esperienza professionale e da quella personale.

Alice è educatrice specializzata in pedagogia della relazione, ma presto si specializzerà anche in pedagogia Montessori e Steineriana.

Elena è insegnante Montessoriana e presto sarà anche formatrice.

Una coppia ricca di energia che esordirà a Casalmaggiore Sabato 4 Maggio ore 16 al circolo dei Canottieri.

L’excursus proseguirà a Parma nel sabato successivo, il giorno 11 ore 16 in Via Carra 9/A al centro di formazione Aretè, per poi chiudere il mese di Maggio ancora sul territorio di Casalmaggiore sabato 18 presso Arci Bassa a Gussola ore 16.

La tematica che si affronterà in sede di conferenza sarà l’educazione in Natura mostrando come i tre metodi principali (pedagogia della relazione, Montessoriana e Steineriana) possano fondersi per evidenziare i punti in comune “in Natura”.

EDUCHI-AMO NATURAL-MENTE PER UN BAMBINO ECO-CENTRICO è il titolo del seminario che ci condurrà all’interno di una profonda riflessione educativa.

Elena e Alice argomenteranno e mostreranno attraverso esempi pratici quale potrebbe essere un nuovo stile educativo sempre aperto alla riflessione, e senza alcuna presunzione. Loro stesse dichiarano “ non siamo detentrici di alcuna verità assoluta, ma curiose di scoprire attraverso lo studio, la riflessione e il confronto, una nuova pratica educativa da proporre ai bambini e alle loro famiglie”.

Tra poco si costituirà la loro associazione che si chiamerà “Arcimboldo”, e che porterà sul territorio nuove idee e nuove proposte educative. “Arcimboldo rappresenta la contaminazione, lo scambio e l’inclusione, condizioni per noi fondamentali affinché si possa praticare educazione. Coinvolgeremo diverse professionalità per garantire al territorio una rete di professionisti competenti che girerà intorno alla famiglia in modo tale da poter rispondere adeguatamente alle nuove sfide sociali. Grande attenzione sarà rivolta alle tematiche ambientali in quanto fili conduttori di questa pratica educativa”.

L’associazione, che si costituirà a breve, è già composta da diverse figure professionali: ostetriche, psicologi evolutivi, pedagogisti, animatori, esperti di teatro, consulenti educativi e molti altri. Ci auguriamo che questo gruppo di lavoro rappresentato da Alice (presidente dell’associazione) ed Elena (vicepresidente) si faccia presto conoscere e chissà magari un giorno non troppo lontano vedremo questo bel progetto all’intero delle nostre scuole.