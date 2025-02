Alinovi: “Dal Governo nessuna concretezza sul raddoppio della Pontremolese”

“Le dichiarazioni del Governo sul raddoppio della ferrovia Pontremolese, in particolare della tratta Vicofertile-Parma, hanno il sapore di annunci per “tirare a campare”. Bene ha fatto l’Onorevole Pastorella di Azione a presentare un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiedendo chiarimenti su finanziamenti, iter amministrativo e avvio dei lavori sull’infrastruttura ferroviaria.”

Lo dichiara il consigliere Comunale di Effetto Parma Michele Alinovi. “Devo dire che le risposte appaiono al quanto deludenti, dal momento che è passato quasi un anno dalla conclusione dell’iter autorizzativo – compresi tutti gli atti deliberativi necessari approvati dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia Romagna – per l’avvio del cantiere della tratta Vicofertile Parma. Ma dei 113 milioni di euro mancanti e indispensabili per partire neanche l’ombra, se non impegni vaghi e generici già sentiti da tempo, una triste litania altro che “cura del ferro”.

Non conforta neanche l’approvazione da parte del Commissario del progetto definitivo – avvenuta il 16 ottobre 2024 e indispensabile per attivare gli espropri delle aree – che rischia di essere uno specchietto per le allodole visto che, se entro sei da quella data non arriveranno i finanziamenti decade l’approvazione e si riparte con la burocrazia.

Che dire, facciamoci un nodo al fazzoletto e speriamo che entro il 16 aprile 2025 arrivino i finanziamenti e si possa partire con le fasi esecutive e realizzative, altrimenti la Pontremolese rischia di diventare sempre di più come il “gioco dell’oca” che si riparte sempre dal via.”