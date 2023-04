Alinovi: “Si prosegue con il progetto del rinnovamento del Tardini”

“Il rinnovamento del Tardini prosegue con un chiaro indirizzo del Consiglio Comunale rispetto allo sviluppo del progetto definitivo. Questo passaggio cruciale è frutto di un confronto con la città, che si innesta in un lungo percorso che vede Effetto Parma protagonista dello sviluppo e del miglioramento del progetto, grazie anche al dialogo costruttivo con gli altri partiti di maggioranza, che hanno portato un contributo di idee e sensibilità determinanti.”

Lo scrive il presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi.

“Il nuovo Tardini dovrà esprimere un’immagine sobria alternativa allo stadio-astronave, questione che fin da subito aveva destato in me forti perplessità, ma vi era la consapevolezza che la fase preliminare di un progetto serve proprio per aggiustare il tiro e di questo Effetto Parma ne è sempre stata consapevole.

PRESCRIZIONI GIÀ IN ESSERE

Miglioramento del comfort per gli spettatori

Piena accessibilità per tutti

Allontanamento dagli edifici limitrofi

Forte contenimento delle superfici commerciali con offerta merceologica adeguate al quartiere

Requisiti di sostenibilità ambientale ed energetica

Ampliamento dello spazio e dei servizi pubblici a servizio del quartiere

Miglioramento della gestione dell’accessi allo stadio durante la partita

Miglioramento della gestione dell’accessibilità per i residenti nel giorno partita

Conservazione e riqualificazione della scuola Pezzani Puccini

NUOVE PRESCRIZIONI

Rispetto del valore identitario dello stadio e più organica integrazione nel contesto rispetto al progetto preliminare

Applicazione del principio del riuso quando non confligga con obiettivi di qualità e di confort dell’impianto e di miglioramento della distanza dagli edifici circostanti

Consistente e sostanziale riduzione della durata della concessione

Si auspica un programma di esecuzione per fasi successive che consenta al Parma di non andare in trasferta e di ridurre gli impatti dei lavori sui residenti”.