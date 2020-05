Alinovi sospende l’abbattimento degli alberi per gli elettrodotti

A seguito della comunicazione al Comune di Parma di Terna inerente il piano di abbattimentI di circa 60 alberi, situati in zona di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione, c’è un aggiornamento in quanto, sulla vicenda, è intervenuto l’Assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico, Michele Alinovi.

A seguito del suo interessamento, infatti, il piano di abbattimenti è stato, per il momento, sospeso per ulteriori approfondimenti e per valutare la richiesta di eventuali interventi compensativi.

____

COMUNICATO PRECEDENTE:

Terna ha reso noto che sono imminenti gli abbattimenti di alcuni alberi situati nella fascia di rispetto degli elettrodotti. E’ stato, quindi, redatto un piano che prevede i seguenti interventi. Giovedì 28 maggio è previsto l’abbattimento di 3 tigli che interferiscono con la linea ad alta tensione in strada Cava in Marano.

Nella stessa data verranno abbattuti 2 tigli che interferiscono con la linea ad alta tensione in via Calatafimi. Sempre il 28 maggio è previsto l’abbattimento di 15 pioppi che interferiscono con la linea ad alta tensione che si trova nelle vicinanze dei via Caduti di Nassirya.

Venerdì 29 maggio verranno abbattuti 15 pioppi che interferiscono con la linea ad alta tensione in prossimità di Viale Mederic Moreau De Saint Mery; è in programma, poi, l’abbattimento di 3 tigli e la capitozzatura di un acero che interferiscono con la linea ad alta tensione di via Sandro Botticelli. Gli interventi proseguiranno mercoledì 3 giugno, con l’abbattimento di 4 acacie che interferiscono con la linea ad alta tensione in prossimità di via Atleti Azzurri d’Italia; altre 6 acacie verranno abbattute per le stesse ragioni in prossimità di via Bruno Zoni; altre 9 verranno abbattute, per gli stessi motivi, in prossimità di via Giorgio de Chirico.

Giovedì 4 giugno verranno abbattute 3 acacie nella scarpata della tangenziale sud che interferiscono con la linea ad alta tensione in prossimità di Strada del Paullo.