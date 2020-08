Alinovi: Vicofertile sud “Parma Green” riparte a nuova vita. Quell’immagine iconica dell’auto bruciata sarà solo un ricordo

“Tutti ci ricordiamo il video di apertura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra Scarpa che immortalava l’immagine iconica di un’auto bruciata in mezzo a una strada deserta di edifici abbandonati.

Fortunatamente il quartiere è stato acquisito da una nuova proprietà con la quale abbiamo iniziato un percorso di collaborazione intenso, finalizzato a rendere questo pezzo di città vivo ed abitato.”

Lo scrive l’assessore all’urbanistica del Comune di Parma, Michele Alinovi: “Per questo abbiamo approvato in Giunta, tempo fa, una variante urbanistica che oltre a sistemare alcune incongruenze, ha negoziato la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra il quartiere Vicofertile Nord e la scuola elementare della frazione, oltre all’ampliamento del parcheggio esistente vicino alla scuola, richieste che arrivavano direttamente dai circoli e dai cittadini di Vicofertile, richieste che l’Amministrazione ha fatto sue rendendosi portavoce presso gli attuatori.

Anche durante i mesi di lockdown non ci siamo fermati, e abbiamo fatto riunioni virtuali con una rappresentanza dei cittadini, gli attuatori e i tecnici comunali, cercando di sciogliere gli ultimi problemi tecnici e burocratici che impedivano la consegna degli appartamenti.

Come riferito in Consiglio Comunale siamo ormai in procinto di rilasciare le ultime autorizzazioni edilizie che ci sono state consegnate poche settimane fa, in modo che, verso la fine dell’estate, i residenti potranno entrare negli appartamenti già ultimati e l’impresa potrà terminare quelli che necessitano di alcune piccole modifiche.

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 quasi la totalità degli appartamenti realizzati all’interno del quartiere saranno abitati, un bel risultato che caldo ripaghi dell’impegno e della pazienza di tutti.”