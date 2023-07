Alla biblioteca Malerba Jazz’on Parma Orchestra e Javier Girotto

Martedì 25 luglio, alle 21.30, nello spazio esterno della nuova Biblioteca Luigi Malerba del quartiere Montanara, la Jazz’on Parma Orchestra si esibirà con Javier Girotto, sassofonista e compositore internazionale noto al grande pubblico.

Il concerto, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma con Jazz’on Parma Orchestra, è compreso tra i progetti culturali selezionati tramite l’avviso pubblico, indetto dal Comune di Parma, “Parma Estate 2023”.

L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per questa occasione verranno eseguite musiche composte da Girotto arrangiate per big band, tratte dal fortunato disco “Argentina: Escenas En Big Band”, registrato insieme alla PMJO di Roma nel 2006 con cui il sassofonista si è esibito in varie parti del mondo.

Il progetto è stato eseguito da Girotto insieme a prestigiose orchestre Europee come la +Concertgebouw Jazz Orchestra di Amsterdam, la tedesca WDR big band di Colonia insieme a Gary Burton (vibrafono) e Marcello Nisinman (bandoneon), realizzando una registrazione per la radio che diventerà disco nel 2012, e svariati concerti in Germania.

Javier Girotto

Girotto ha studiato al Berkley college di Boston e si laureato “cum magna laude” in Professional Music. Ha approfondito poi lo studio del sassofono e della composizione con Joseph Viola, George Garzone, Hall Crook e Jerry Bergonzi, imparando poi “il mestiere”, suonando con Danilo Perez, George Garzone, Hall Crook, Bob Moses, Herb Pomeroy e tanti altri musicisti da cui ha raccolto la scintilla della loro esperienza.

Si trasferisce in Italia a 25 anni e da allora realizza dischi e collaborazioni di grande rilievo con i più importanti musicisti della scena nazionale ed internazionale.

Jazz’on Parma Orchestra

La Jazz’on Parma Orchestra è una giovane formazione della città composta da musicisti di riferimento del territorio, con una grande presenza di giovani e creativi talenti, fondata e diretta da Beppe Di Benedetto.

La musica del folklore argentino, le meravigliose melodie di Javier, i sontuosi arrangiamenti suonati da un’orchestra di rilievo, trasporteranno il pubblico in un mondo musicale ricco di ritmi, colori, profondità ed eleganza.

Per maggiori informazioni:

Jazz’on Parma Orchestra

info@jazzonparmaorchestra.it www.facebook.com/jazzonparmaorchestra

Biblioteca Malerba:

0521031143