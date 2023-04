Alla Camera del Lavoro di via Casati Confalonieri arriva un defibrillatore

Anche la Camera del Lavoro di Parma si è dotata di un defibrillatore semiautomatico, posizionato negli spazi dell’accoglienza al piano terra della sede di via Casati Confalonieri.

Oltre ad acquistare l’apparecchiatura, la Camera del Lavoro ha coinvolto sei dipendenti in un apposito percorso formativo come operatori accreditati con corso BLSD di abilitazione all’utilizzo con certificazione e accreditamento al 118-112.

“Abbiamo voluto dotarci di questra strumentazione”, ha spiegato Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, “per rendere la nostra sede sempre più attrezzata e vicina ai bisogni delle persone che si recano nei nostri uffici per trovare risposte e assistenza. Da oggi, grazie alla scelta di installare il dispositivo oltre che di formare il nostro personale affinchè sia in grado di utilizzarlo correttamente, i nostri utenti e chiunque si trovi nei pressi della nostra struttura potrà contare sulla possibiltà di un intervento tempestivo che potrebbe risultare vitale in caso di diffoltà”.