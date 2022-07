Alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro arrivano i medici di medicina generale

Da lunedì 1 agosto, operativi i quattro medici del gruppo San Lazzaro

Alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro arrivano i medici di medicina generale. Da lunedì 1 agosto, i quattro medici del gruppo San Lazzaro saranno operativi nella struttura dell’Azienda USL aperta lo scorso maggio.

I professionisti Mario Scali, Ilaria Crialesi, Ilaria Fiorino e Alessia Rotelli si trasferiscono in via XXIV Maggio n. 63, da via Orazio n. 7/B.

Nei nuovi locali della Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro i medici saranno a disposizione dei propri assistiti nei consueti orari. Cambia invece il numero di telefono, che nella nuova sede diventa unico per i quattro sanitari ed è lo 0521.396060.