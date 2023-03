Alla Casa della Musica concerto del “Faccini Piano Duo” vincitore del Concorso “Amur”

Sarà il Faccini Piano Duo, vincitore della selezione AMUR per nuovi talenti, a esibirsi lunedì 20 marzo 2023 alle 20.30 alla Casa della Musica nel terzo appuntamento della rassegna Images, XXI edizione dei Concerti della Casa della Musica di Parma, realizzata dalla Società dei Concerti di Parma insieme con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica.

Il Faccini Piano Duo è formato dai giovani e brillanti pianisti e compositori anglo-italiani Elia e Betsabea Faccini. Fratello e sorella nati a Torre del Lago, con la vittoria al Concorso Amur sono diventati artisti in residence per la stagione 2023/24 e hanno l’opportunità di esibirsi nelle più prestigiose società concertistiche italiane.

A Parma eseguiranno insieme al pianoforte La Mer di Claude Debussy. I tre celebri “schizzi sinfonici per orchestra” si potranno dunque ascoltare nell’affascinante trascrizione pianistica realizzata dal compositore stesso. Scrive Giuseppe Martini nel libretto di sala: «Trascrivere per pianoforte a quattro mani brani che hanno i loro valori fondanti sul timbro orchestrale è una sfida che trova le sue ragioni nella volontà di spostare l’attenzione dal testo alla resa del testo, con tutti i rischi ma anche le sorprese che comporta un’operazione del genere». Il programma del concerto si completa con Romeo e Giulietta. Ouverture-Fantasia di Pëtr Il’c Cajkovsky, il poema sinfonico Les Préludes di Franz Liszt e la Rhapsodie espagnole di Maurice Ravel.

Elia e Betsabea Faccini sono pianisti e compositori anglo-italiani, nati a Torre del Lago Puccini, Toscana. Diplomati in composizione con il massimo dei voti e lode sotto la guida del M° Pietro Rigacci e laureati in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione ad honorem presso l’ISSM L. Boccherini di Lucca, Elia e Betsabea danno vita al duo nel 2015, sotto la guida del Prof. Riccardo Peruzzi. Attualmente il duo si sta perfezionando con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove segue il Master di II livello in Musica da Camera. Segue inoltre il Corso di Perfezionamento in Musica Contemporanea tenuto dalla Prof.ssa Maria Grazia Bellocchio, presso l’International Divertimento Ensemble Academy (Milano). Recentemente Elia e Betsabea si sono affermati alla selezione “AMUR per i nuovi talenti”, competizione promossa dal Comitato AMUR, divenendo così “Artisti in Residence” per la stagione 2023/2024. Grazie a questa vittoria si esibiranno per le più prestigiose società concertistiche italiane. Il Faccini Piano Duo è inoltre vincitore di quasi trenta competizioni nazionali e internazionali in Italia e all’estero. Nel marzo 2022 sono stati invitati da Luca Ciammarughi a tenere un’intervista per Radio Musica con le Ali per la rubrica “Protagonisti di oggi e di domani”. Hanno inoltre registrato per Radio Vaticana. Fiorente dal punto di vista concertistico, il duo si è esibito in Italia, Austria e Bulgaria per prestigiosi enti musicali, fra i quali si ricordano Società del Quartetto di Milano, Isa-Festival, Sede Yamaha di Sofia (Bulgaria), IUC-Concerti della Sapienza, Fondazione Villa Bertelli, Festival delle Nazioni, Associazione Musicale Lucchese, Accademia Tadini di Lovere, Divertimento Ensemble. Elia e Betsabea hanno preso parte a numerosi corsi di perfezionamento tenuti da importanti personalità del panorama musicale internazionale quali Beatrice Rana, Bruno Canino, Pier Narciso Masi, Andrea Lucchesini, Aglika Genova e Liuben Dimitrov, Sivan Silver e Gil Garbur, Daniel Rivera e Fausto di Cesare.

PROGRAMMA

Pëtr Il’c Čajkovskij (1840-1893)

Romeo e Giulietta. Ouverture-Fantasia in si minore, TH 42/a*

Franz Liszt (1811-1886)

Les Préludes, poema sinfonico n. 3, S.97

*******

Claude Debussy (1862-1918)

La mer. Tre schizzi sinfonici per orchestra, L.111

Maurice Ravel (1875-1937)

Rhapsodie espagnole

*Trascrizione a cura di Faccini Piano Duo

La rassegna Images proseguirà: il 17 aprile con il flautista Tommaso Benciolini, l’ensemble d’archi Appassionata, Lorenzo Gugole, maestro concertatore (Vivaldi). Riprenderà in autunno, il 9 ottobre, con il Trio Eidos (Liszt, Rachmaninov e Caijkovskij); il 16 ottobre con il flautista Paolo Taballione e il pianista Gesualdo Coggi (Debussy, Dutilleux, Jolivet, Milhaud, Ravel, Poulenc); gran finale il 23 ottobre con il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Alessandro Marangoni (Rossini, Casella, Castelnuovo-Tedesco).

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Intero €20;

Ridotto under 30 – over 60 *€15;

Ridotto Soci**€13;

Studenti*** €7

*Over 60 e Under 30; **Soci Società dei Concerti di Parma; *** Studenti Liceo Musicale Bertolucci, Università degli Studi di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

I biglietti ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 19.30 la sera degli spettacoli presso la reception della Casa della Musica.

Per informazioni:

SOCIETÀ DEI CONCERT DI PARMA APS

0521-572600 – info@societaconcertiparma.com

www.societaconcertiparma.com

Biglietteria online

www.liveticket.it/societaconcertiparma