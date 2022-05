Alla Casa della Musica un convegno dedicato al compositore e direttore d’orchestra Giovanni Bottesini

In occasione del bicentenario della nascita, pur con un lieve ritardo causato dalla pandemia, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” organizza un convegno dedicato alla figura di Giovanni Bottesini (1821-1889), mostrando la sua molteplice attività. L’iniziativa dal titolo “Giovanni Bottesini compositore, direttore d’orchestra, virtuoso del contrabbasso”, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma – Casa della Musica, si terrà venerdì 20 maggio dalle 10.00 nella Sala dei Concerti di Palazzo Cusani a Parma, sede della Casa della Musica.

Bottesini fu uno straordinario virtuoso, costantemente in viaggio per concerti che lo portarono a visitare paesi lontani, dalla Russia al Cile. Intrattenne però un rapporto privilegiato con alcune città italiane, tra cui Torino e Milano occupano un posto importante. Fu operista prolifico, che raggiunse con “Ero e Leandro”, su libretto di Arrigo Boito, un elevato grado d’originalità e di raffinatezza. Seppe riversare la sua esperienza come didatta in un metodo per contrabbasso, che consolidò una tradizione esecutiva tipicamente italiana. A Parma, in particolare, lo si ricorda perché fu il primo direttore del Conservatorio, nato dalla trasformazione in istituto statale della Regia Scuola di Musica fondata da Maria Luigia. Nonostante Bottesini sia morto dopo soli sei mesi dal suo insediamento, diede un importante impulso alla scuola e raccolse una cospicua donazione di spartiti e di strumenti musicali antichi dal conte Stefano Sanvitale, ora conservati presso la Sezione Musicale della Biblioteca Palatina. Questo patrimonio oggi è stato digitalizzato ed è disponibile in rete, ma attende ancora un esame filologico rigoroso, che permetta di ricostruire un testo affidabile delle sue opere. A questo e ad altri progetti di ricerca, sarà dedicata una tavola rotonda conclusiva.

Partecipano al convegno Flavio Arpini, Riccardo Mandelli, Francesco Bissoli, Stefano Baldi, Gabriele Mendolicchio, Carlo Lo Presti, Antonio Delfino, Mariateresa Dellaborra, Marco Capra, Pietro Zappalà. Moderatore: Candida Felici.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Casa della Musica, tel. 0521 031170, infopoint@lacasadellamusica.it; Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, www.conservatorio.pr.it.