Alla Feltrinelli si parla di “non amore”: presentazione del libro sulla violenza maschile contro le donne

Si intitola La verità, vi prego, sul non amore! l’appuntamento in programma venerdì 14 novembre, alle 17.30, alla Libreria Feltrinelli di via Farini, per la presentazione del volume La violenza maschile contro le donne: Riconoscerla, prevenirla e contrastarla (Erickson, 2025), curato da Arianna Enrichens, Francesca Nori e Veronica Valenti dell’Università di Parma.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi che anticipano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Dopo i saluti del Comune di Parma e dell’Università di Parma, l’avvocata Samuela Frigeri, presidente del Centro Antiviolenza di Parma, dialogherà con le autrici e gli autori del volume. Interverranno, tra gli altri, Malaika Bianchi, Elena Bigotti, Arianna Enrichens, Chiara Cacciani, Marco Deriu, Francesca Nori, Giulia Selmi, Elena Pattini e Veronica Valenti.

Il libro raccoglie i risultati del Laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Ateneo parmense, tra i primi corsi universitari in Italia dedicati al tema. Un progetto che unisce sguardi giuridici, psicologici, sociologici e comunicativi per offrire strumenti concreti a chi, nella vita professionale, sarà chiamato a riconoscere e contrastare la violenza di genere.

Attraverso analisi, testimonianze e linee guida operative, il volume invita a un cambiamento culturale profondo: solo unendo competenze e sensibilità diverse si può costruire una società più giusta e realmente paritaria.