Alla guida ubriachi: due denunciati dalla Polizia

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile, la Polizia Stradale della sezione di Parma ha effettuato in città, in prossimità dei luoghi di intrattenimento dei giovani, un servizio straordinario di controlli finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati effettuati grazie a un ufficio mobile della Croce Rossa Italiana, con la presenza di personale medico e sanitario della Polizia di Stato e della Squadra Volanti della Questura di Parma.