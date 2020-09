Alla Pieve di Castelguelfo lo Stabat Mater di Pergolesi, capolavoro della musica sacra

La rassegna Estate delle Pievi, che per tutta la stagione ha accompagnato il pubblico con concerti e visite guidate nelle splendide Pievi della Provincia di Parma, torna con un appuntamento extra domenica 4 ottobre 2020. Alle 17.00, la Pieve romanica e neogotica di Castelguelfo a Pontetaro sarà avvolta dalla melodia gregoriana dello Stabat Mater, considerato uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi.

La preghiera Stabat Mater, nella composizione di Giovanni Battista Pergolesi, rappresenta un importante esempio delle innovazioni apportate alla musica sacra in epoca barocca, e sarà proposta in una versione ridotta per pianoforte e voci, dal Maestro concertatore Roberto Barrali, il soprano Angela Gandolfo e il mezzosoprano Nadia Petrenko.

Prima del concerto, alle 16.00, sarà possibile partecipare alla visita guidata della Chiesa, a cura di Giulia Greci. L’edificazione della Pieve di Castelguelfo risale probabilmente agli inizi del XIII secolo, ad opera dei monaci benedettini francesi dell’Abbazia di S. Maria Maddalena di Vézelaj in Borgogna. Posto lungo la via Francigena, questo luogo di culto costituiva un punto di riferimento per i pellegrini diretti a Roma. Nei secoli successivi godette della protezione dei Pallavicino e dei Farnese.

La Chiesa presenta un impianto a navata unica, la facciata a capanna è caratterizzata da un’ampia arcata a tutto sesto, interrotta dalla bifora neogotica sopra il portale d’ingresso. All’interno, l’abside romanico conserva bellissimi affreschi del ‘400.

L’evento è gratuito. La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti, all’indirizzo email amicidicastelguelfo@gmail.com o al numero WhatsApp 349 4551781.

Nel rispetto delle regole sul distanziamento e per permettere a tutti di godere del concerto, è prevista la diretta Facebook dell’evento sulla pagina “Amici di Castelguelfo”.

Estate delle Pievi è una rassegna, promossa da Provincia di Parma, nell’ambito di Parma 2020-2021 con il contributo di Fondazione Cariparma e MIBACT, che si ripeterà anche nel 2021.