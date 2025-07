Alla reggia di Colorno, dal jazz al tango con Fabrizio Mocata e la sua band

Sul palco sembra di vedere Giovanni Allevi, l’aspetto è simile ed anche il talento. Fabrizio Mocata ha lo stesso piglio geniale nella musica ma la sua formazione è classica e jazzistica e nel concerto alla Reggia di Colorno – il Summer Reggia Opera Festival – il 9 luglio eseguirà con la sua band musiche dal classico al Jazz, al Tango, al Swing con suoi arrangiamenti, oltre che brani di Gardel e Piazzolla.

Fabrizio Mocata trova nel Tango lo stile che gli permette di esprimere appieno la sua poetica musicale, sempre aperta alla ricerca e alla sperimentazione.

Lo scorso anno è stato candidato al Latin Grammy Award insieme a Laura Pausini (gli unici due italiani) e questa la dice lunga sul talento di compositore.

Lo affiancheranno musicisti di livello quali Gianmarco Scaglia, contrabbasso; Gen Llukaci, violino; Francesco Bruno, bandoneon; Lorena Fontana, voce solista, cantante di estrazione jazzistica, autrice e compositrice, che ha collaborato con Paolo Fresu e Marco Masini oltre ad importanti artisti stranieri poiché tiene concerti in tutto il mondo.

Mocata dal 2013 ha assunto la direzione musicale dell’Orchestra del Toronto Tango Experience festival, curando gli arrangiamenti e suonando come solista.

In questi anni continua ininterrottamente la carriera concertistica in Europa e in America esibendosi in Uruguay, Argentina, Canada, Germania, Francia e in numerosi altri paesi e prestigiosi festival e teatri.

“Siamo felici di poter ospitare anche al nostro festival un musicista di questo calibro” – afferma Eddy Lovaglio, direttrice artistica del Summer Reggia Opera Festival – “in linea con gli importanti concerti che abbiamo inserito in questa edizione 2025 oltre alle produzioni liriche”.

Il festival di Colorno proseguirà il 16 luglio con l’opera di Donizetti “Il Don Pasquale”.