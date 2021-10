Alla Rocca dei Terzi di Sissa la mostra fotografica “DRAG” dal 30 ottobre al 14 novembre

Si inaugura sabato 30 ottobre, nella Rocca dei Terzi a Sissa, la mostra fotografica “DRAG” di Filippo Carraro, curata dallo storico e critico dell’arte Giorgio Gregorio Grasso e organizzata dall’assessorato alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Sissa Trecasali.

Il cerimoniale di inaugurazione prevede la visita alla mostra dalle ore 14:30, i saluti istituzionali alle 16.30 e, a seguire, lo spettacolo di Ape Regina: “Assola – recital semiserio dal vivo” con Francesco Tedoldi al pianoforte.

La mostra è in parte un reportage su alcuni esponenti del mondo degli spettacoli en travesti, con scatti effettuati nell’estate 2020 e nel corso del 2021, con le prime riaperture dopo i lockdown della primavera, e in parte è invece dedicata a scatti inediti e appositamente realizzati per l’esposizione e che hanno come protagoniste alcune drag queen note nel panorama parmense.

“L’esposizione fotografica – anticipa Tiziana Tridente, assessora alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Sissa Trecasali – racconta un mondo diverso fatto di lustrini e paillettes dietro ai quali ci sono vite con tante storie da raccontare”.

“Il percorso fotografico – spiega Filippo Carraro – è un inno all’amicizia, all’arte del travestimento e all’amore che può essere in tutte le forme, senza bisogno di etichette”.

La mostra sarà aperta tutti i giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e nei giorni feriali dalle 17 alle 19.

Obbligatorio esibire il Green Pass.

In allegato:

locandina della mostra;

nota biografica di Filippo Carraro;

nota biografica di Giorgio Gregorio Grasso

alcuni scatti della mostra e una foto con Filippo Carraro e Tiziana Tridente.

CONTATTI

Tel 0521/878610

Email cultura@comune.sissatrecasali.pr.it