Alla sala Paer del Paganini Congressi convegno del Comune di Parma “verso una gestione puntuale del patrimonio verde”

E’ in programma domani venerdì 8 aprile, dalle 15 alle 18.30, al CPM – Sala Paer Paganini Congressi, di via Toscana 5/a, il convegno: “Il Piano del verde del Comune di Parma verso una gestione puntuale del patrimonio verde”.

Il pomeriggio avrà inizio con i saluti dell’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche del Comune di Parma, Michele Alinovi. Sono previsti gli interventi di Roberto Diolaiti, Presidente nazionale pubblici giardini, che parlerà di “Piano del verde a che punto siamo?” e svolgerà il ruolo di moderatore. Seguiranno i contributi del professor Francesco Ferrini dell’Università di Firenze su: “Il Piano del Verde come strumento di visione strategica sul futuro della città”. Stefano Zanzucchi, dello studio Zanzucchi Associati, tratterà di: “Piano del Verde: scelte strategiche del Piano del Verde del Comune di Parma”. Paolo Bellocci, del Comune di Scandicci in provincia di Firenze, parlerà di: “Perché è necessario dotarsi del Piano del Verde: aspettative e prospettive”. Chiude Claudia Bertolotto, dirigente del Comune di Torino, parlando di “Piano strategico dell’infrastruttura Verde – Prima valutazioni ad un anno dall’entrata in vigore del Piano”.

E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 6 aprile, alle ore 18, comunicando nominativo, indirizzo, email e numero di telefono all’indirizzo di posta elettronica: l.bizzi@comune.parma.it.

Ingresso con Green Pass rafforzato. Per ulteriori informazioni si prega far riferimento alla segreteria dedicata (Lorenza Bizzi 0521.218395 e Manuela Grillo 0521.218751).