All’Auditorium del Carmine “Ascoltando si impara 2025”

Le similitudini tra “Il Signore degli Anelli” di J.R. R. Tolkien/Peter Jackson e “L’anello del Nibelungo” di Richard Wagner sono il punto di partenza di “Ascoltando si impara 2025”, rassegna di Guide all’ascolto della musica riservate alle scuole organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, a cura della prof.ssa Ilaria Poldi. La dodicesima edizione propone otto appuntamenti per le classi delle scuole primarie e secondarie di Parma e provincia, che si terranno dall’11 febbraio all’8 aprile 2025 nell’Auditorium del Carmine, il martedì alle 10.00, con replica alle 14.30. Un modo per avvicinare bambini e ragazzi alla musica in modo giocoso e divertente, con incontri curati dai docenti del Conservatorio di Parma e con la partecipazione degli studenti dell’Istituto.

Il programma si apre con “Wagner goes to Hollywood”, in cui Richard Wagner viene paragonato a un grande regista dei colossal hollywoodiani (11 febbraio) a cura di Elisa Bognetti e Fabio Caggiula in collaborazione con il Conservatorio di Reggio Emilia. Si passa quindi a un’esplorazione de “La chitarra classica, moderna, contemporanea e altre storie” con Giuseppe Pepicelli e i suoi allievi (18 febbraio) per poi parlare di canzoni senza testo con “Yenamanoa la musica senza parole, le parole senza senso” (25 febbraio) a cura di Ilaria Poldi con il Coro Pop del Conservatorio di Parma. Il rapporto tra solista e accompagnatore è al centro del divertente incontro “Scusa, mi accompagni questa sera?” (4 marzo) a cura di Puglisi Pierluigi (pianoforte), con i docenti Gianluca Lastraioli (liuto), Patrizia Vaccari (voce) e con gli studenti Nicole Campanini (violino), Anna Maghenzani (canto), Matilde Santelli Kielar (violoncello).

Alla favola in musica è dedicata “La storia di Babar” (11 marzo) a cura di Sandro Savagnone (pianoforte) e Ilaria Poldi (voce recitante) che coinvolgeranno i ragazzi del pubblico nella creazione estemporanea di una fiaba in musica. Si conoscerà poi la figura del direttore d’orchestra nella guida a cura di Pietro Veneri (18 marzo), con l’Ensemble strumentale del Conservatorio “Arrigo Boito” diretto da Cosimo Gragnoli. A “Ivan Graziani, il cantautore irregolare” sarà dedicato l’appuntamento del 25 marzo a cura di Loredana D’Anghera, mentre il calendario si concluderà l’8 aprile, con le musiche ispirate alle fiabe di Hans Cristian Andersen in “Suoni del Nord”, guida all’ascolto a cura di Andrea Saba e Fabio Caggiula con la Wind band del Conservatorio “Arrigo Boito” e la voce di Greta Vernizzi.

In dodici anni di storia, “Ascoltando si impara” ha accolto una media di 3.000 alunni all’anno, provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Parma e provincia, con inserimenti anche di scuole della provincia di Reggio Emilia, Piacenza e Bologna. Circa 3.380 sono le presenze previste per il 2025.

La rassegna è inserita nell’attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinata dalla prof.ssa Ilaria Poldi, Per informazioni: www.conservatorio.pr.it, fpr@conservatorio.pr.it.