All’Auditorium del Carmine l’organista Enrico Viccardi nel capolavoro di Bach “Das Orgelbüchlein”

“Al sommo Dio solo per lodarlo, al prossimo perché s’istruisca”. Così scriveva Johann Sebastian Bach a introduzione di “Das Orgelbüchlein”, raccolta di 45 preludi corali. A quest’opera è dedicato il concerto <Das Orgelbüchlein, La forma, lo spirito, i simboli” che si terrà martedì 26 marzo alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine, nuovo appuntamento della stagione “I Concerti del Boito” a cura del Conservatorio di Parma.

Sarà l’organista Enrico Viccardi a interpretare il capolavoro bachiano che nacque, come specificato dall’autore, con fini didattici e allo stesso tempo come forma di glorificazione di Dio. Le melodie di tutti i preludi corali sono infatti tratte da canti liturgici tradizionali della chiesa luterana.

“In quest’opera – spiega Viccardi – Bach ci parla per speculum et in aenigmate e lascia all’interprete l’analisi dei contenuti che vengono espressi (o celati) sotto forma di simboli, numeri e autocitazioni. Tutto questo dentro una musica la cui bellezza non smette mai di stupirci”.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dalla prof.ssa Ilaria Poldi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e programma completo: www.conservatorio.pr.it.