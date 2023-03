Il saluto inaugurale a Cibus Connecting Italy del Sindaco Michele Guerra

Dopo l’accoglienza del padrone di casa, del Presidente di Fiere di Parma, Gino Gandolfi, è stato il Sindaco Michele Guerra a dare il benvenuto alle autorità, ai top buyers di settore e alle migliaia di operatori internazionali a Parma.

Aprendo la due giorni di Cibus Connecting Italy, che raccoglie nel quartiere fieristico esperienze di produzione, industria e distribuzione del comparto alimentare, il primo cittadino ha voluto sottolineare: “Questa inaugurazione segue un accordo molto importante che potenzia Fiere di Parma Spa, che ci permette di essere dentro il contesto fieristico da protagonisti, che rafforza il nostro territorio preservando quegli asset che fanno di Parma e della sua Provincia un luogo unico per la qualità dei prodotti, dell’industria alimentare, per la capacità di innovazione, di ricerca e di guardare al futuro stando dentro ad un cambiamento che sta riguardando le filiere dell’agroalimentare in maniera molto forte e molto peculiare. Sullo scambio, sul dialogo e sul confronto dei territori, dei prodotti e delle industrie nazionali tra saperi radicati nel tempo e coefficienti di innovazione che ci servono per andare avanti. Quello spazio di dialogo, quell’idea di connessione che sta nel titolo di questa manifestazione, credo sia qualcosa che dobbiamo tenerci molto stretto. Sono onorato che Parma possa essere il luogo dove ciò accade rispetto al made in Italy e sono onorato che possa accadere nel rapporto che abbiamo costituito con un centro importante come Milano”.