Alle fiere di Parma torna il Salone dello Studente: attesi 8mila studenti

Torna a Parma, dopo il successo dello scorso anno, il Salone dello Studente di Campus (19-20 febbraio, Fiera di Parma, viale delle Esposizioni 393/A, 9.00-13.30, ingresso gratuito), appuntamento dedicato al mondo dell’orientamento post diploma. Un evento itinerante, che da oltre trent’ anni offre agli studenti l’opportunità di conoscere gli sbocchi più attuali nel mondo del lavoro, insieme all’offerta formativa delle università, delle accademie e delle scuole di specializzazione.

Il Salone, organizzato in collaborazione con l’Università di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Parmense degli Industriali, porterà circa 8mila studenti a scoprire le opportunità di studio e lavoro post diploma, del territorio e nazionali, grazie alla presenza di oltre 70 tra università, accademie, scuole di alta formazione, ITS Academy, associazioni e istituzioni. Ad accogliere gli studenti, 50 appuntamenti, divisi in convegni, presentazioni di offerte formative, workshop e colloqui con psicologi dell’orientamento. L’Università di Parma presenterà tutti e dieci i propri dipartimenti. Il programma completo dell’evento al sito www.salonedellostudente.it.

L’inaugurazione del Salone si terrà il 19 febbraio alle 10.30 alla presenza di Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, Paolo Martelli, rettore dell’Università di Parma, Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per il Comune di Parma Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione urbana e Michele Alinovi, presidente del Consiglio comunale, Cesare Azzali, direttore generale dell’Unione Parmense degli Industriali, Andrea Grossi, dirigente USR Emilia-Romagna, Ormes Corradini, presidente Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, Alessandro Caneschi, docente all’Istituto Modartech di Pontedera.

“Torniamo a Parma, con tutto il know how di Campus, per favorire l’incontro tra i giovani e il proprio futuro, grazie alle realtà formative che costituiscono il nucleo del Salone”, afferma Domenico Ioppolo, ad Campus, “ma anche per contribuire a lanciare un ponte più solido tra formazione e lavoro, in sinergia con le istituzioni che partecipano al Salone per un contatto diretto con i ragazzi e le ragazze”.

“I riscontri del Salone dello scorso anno sono stati molto positivi, per questo abbiamo aderito con convinzione anche alla seconda edizione. I saloni dell’orientamento restano un’ottima opportunità d’incontro per studentesse, studenti, famiglie e atenei”, commenta il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, che aggiunge: “Il nostro personale sarà a disposizione per distribuire materiale, dare informazioni sui 108 corsi attivi nel 2025-2026 e rispondere a ogni tipo di curiosità su cosa vuol dire studiare all’Università di Parma. Ci saranno inoltre incontri di presentazione dei nostri dieci dipartimenti. Il nostro consiglio è quello di sfruttare al meglio questi momenti per acquisire il maggior numero di informazioni: l’obiettivo è che ragazze e ragazzi arrivino a fare poi una scelta veramente oculata e di soddisfazione, per il loro futuro di studio ma anche per il loro futuro come persone”.

Uno spazio importante del Salone sarà dedicato alla Rete ITS dell’Emilia-Romagna che porterà in Fiera tutti gli ITS Academy regionali e sarà protagonista del convegno Imparare, pensare, fare innovazione (20 febbraio, 11.00) nel quale, grazie anche alla voce di studenti e diplomati, si farà il punto sui risultati concreti di questi percorsi formativi (70 corsi, 2.467 aziende coinvolte, oltre l’80% di studenti occupati a un anno dal diploma, il 72% dei quali nell’azienda sede di stage).

“Innovare significa imparare, pensare e agire in modo nuovo, anticipando i cambiamenti e sviluppando soluzioni che migliorano la società in cui viviamo”, dice Ormes Corradini, presidente Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna. “Gli ITS Academy sono al centro di questo processo grazie alla presenza di un coordinamento di formatori proveniente dalle aziende leader nei settori di appartenenza e dalle migliori università, trasportando l’economia dal presente al futuro.”

Il Salone parmense sarà anche l’occasione per parlare di Educazione finanziaria, materia entrata nel curriculum scolastico, grazie al convegno Direzione futuro. L’Educazione finanziaria come strumento per il domani (19 febbraio, 11.00). Con la presenza di Alessandra Giorgio, responsabile Sviluppo Rete di Alleanza Assicurazioni, Angela Miola, educatrice Aief, Associazione Italiana Educatori Finanziari, Corrado Troiano, direttore generale OSM Education. Modera Filippo Buraschi, direttore MF Newswires.

Nel corso della manifestazione verrà presentata la nuova immagine del Salone dello Studente, scelta grazie al contest “Crea tu l’immagine del Salone dello Studente 2025”, organizzato insieme a Piattaforma Sistema Formativo Moda. La giuria di artisti ed esperti ha scelto la grafica realizzata da Nicolò Mencaraglia, studente all’Istituto Modartech, che verrà premiato proprio durante il Salone.

Appuntamento molto atteso, la simulazione online del test di ammissione all’Università Bocconi e alle facoltà mediche in programma in tre sessioni giornaliere. I giovani avranno poi l’opportunità di “partire” per l’Orientaverso, grazie a Missione Futuro, l’escape room, targata Next-Level e Fondazione Vodafone, che consentirà loro di esplorare i nuovi orizzonti dell’offerta post diploma, grazie all’app LV8.

Diversi gli incontri dedicati agli insegnanti: Le opportunità di un’esperienza all’estero, all’interno del ciclo di formazione per docenti Strumenti per l’Orientamento, Educazione Finanziaria è Educazione Civica, a cura di AIEF, e Accompagnare i propri studenti nel loro percorso di orientamento al futuro.

L’ingresso al Salone è libero e gratuito. Per partecipare è necessario scaricare la nuovissima App CampusHub che consentirà di convalidare la propria presenza e ricevere l’attestato di partecipazione valido ai fini PCTO (fino a 10 ore). Gli eventi del Salone saranno trasmessi in streaming per consentire la partecipazione anche alle scuole che non riescono a essere presenti.