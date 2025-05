Alleanza Verdi Sinistra Parma: due incontri sui giovani e la città

Alleanza Verdi Sinistra di Parma lancia due appuntamenti pubblici per affrontare con serietà e ascolto il rapporto tra giovani e città. Il primo incontro, “La città è dei giovani?”, si terrà il 9 maggio alle ore 18 al Circolo Arci Post, str. Mercati 14/d: un dialogo con giovani e adulti che vivono il territorio, insieme all’Assessore Regionale alle Politiche Giovanili Giovanni Paglia e alle istituzioni cittadine, per cercare risposte concrete alle fragilità sociali emergenti.

Il secondo appuntamento, il 30 maggio alle 17.30 alla Casa di Comunità San Leonardo, Via Micheli 6, vedrà lo psicologo Alfio Maggiolini presentare il suo libro “Non solo Baby Gang” con la partecipazione dell’Assessore alla Comunità Giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi. Due momenti di confronto per uscire dagli allarmismi e costruire politiche giovanili che partano dall’ascolto della complessità, con l’obiettivo di provare a rendere Parma una città davvero accogliente per tutti.

Maggiori info su: www.europaverdeparma.it