Venerdì 9 maggio alle 18.30, in piazzale Inzani, verrà presentato il libro ‘Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità’, appena pubblicato in italiano da progetto Me-Ti, un progetto editoriale di informazione e formazione indipendente.

A presentare il libro saranno Clara Serra, tra le curatrici dell’edizione originale spagnola nonché dell’edizione tradotta, filosofa e femminista e già membro dell’assemblea regionale di Madrid per Podemos, e Viola Carofalo, della redazione di progetto Me-Ti, filosofa e docente all’Università Orientale di Napoli, membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo. La presentazione è organizzata da Potere al Popolo Parma, con la collaborazione del bar Rivamancina.

“Il movimento [femminista] è riuscito a dimostrare che quelli che le donne sollevano sono problemi che coinvolgono e riguardano l’intera collettività e che la libertà che le donne rivendicano ha a che fare con l’emancipazione della società nella sua interezza”, si legge nell’introduzione all’edizione italiana del libro a cura di Clara Serra (consultabile online al blog di progetto Me-Ti, https://www.progettometi.org/analisi/introduzione-alleanze-ribelli/). Per questo motivo nel 2019 in Spagna, a Madrid, un gruppo di militanti e attiviste si sono riunite per proporre un percorso di lotta che costruisse “alleanze ribelli”, alleanze cioè tra “soggettività che si vorrebbe fossero in contrasto tra loro per mantenere le cose così come sono”, ma che invece insieme potessero andare oltre “certi discorsi identitari che una parte della sinistra sembrava accogliere con entusiasmo”, per costruire davvero quello che Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser hanno chiamato femminismo per il 99%.

La pandemia, insieme alle difficoltà di proseguire in presenza gli incontri di queste realtà, ha spinto molte referenti delle soggettività che si erano incontrate a mettere per iscritto le loro discussioni e riflessioni, dando così vita nel 2021 al libro “Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad” (Bellaterra edicions). Progetto Me-Ti ha deciso di curare la traduzione in italiano dei contributi di Clara Serra, Santiago Alba Rico, Paloma Uría Rosà, Miquel Missé, Violeta Assiego, Miren Ortubay Fuentes, Laura Macaya Andrés, Cristina Garaizabal, Josetxu Riviere Aranda, Nuria Alabao, tra le voci più note del movimento transfemminista spagnolo.