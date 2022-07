Allerta gialla per temporali nella giornata del 26 luglio

Allerta GIALLA per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.



Per martedì 26 luglio correnti occidentali relativamente più fresche e instabili favoriranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali nelle prime ore della giornata e in seguito possibili su tutta la regione.