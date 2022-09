Allerta meteo gialla dalle 00:00 del 24-09-2022 per temporali, frane e piene dei corsi d’acqua

Allerta GIALLA, valida dalle 00:00 del 24 settembre 2022 fino alle 00:00 del 25 settembre 2022, per piene dei fiumi per le province di BO, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Dal pomeriggio di sabato 24 settembre sono previste precipitazioni intense, soprattutto sulla dorsale appenninica centrale, che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio temporalesco. I fenomeni persisteranno anche nel corso della notte e potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Per approfondimenti e dati in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it