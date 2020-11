Allestiscono un bivacco nella zona della stazione: sanzionati e allontanati

Proseguono i presidi della Polizia Locale a contrasto del degrado e del decoro urbano. Nella zona stazione, il gruppo velomontato di via del Taglio, ha individuato due soggetti che avevano allestito un bivacco in piena visibilità montando addirittura una tenda e avevano portato addirittura un divano.

I due soggetti sono stati quindi identificati, sanzionati e per loro è scattato un ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona stazione. Inoltre gli stessi sono stati invitati a sgomberare quanto allestito utilizzato per dormire. Gli agenti, per venire in aiuto ai due senzatetto, hanno attivato il sistema emergenziale del Comune di Parma ed hanno scoperto che i due, conosciuti ai servizi, non usufruivano delle strutture a loro assegnate per il riparo notturno. Dopo poche ore i due senzatetto sono ritornati in stazione, ed hanno allestito nuovamente il giaciglio per la notte.

Nuovamente sanzionati e segnalati al Questore, i due di circa 45 anni sono stati nuovamente sottoposti ad un ordine di allontanamento di 48 ore e sono stati invitati ad utilizzare per la notte le strutture abitative date loro.