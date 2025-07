Allevamento di cani abusivo, sequestrati 12 esemplari di Cirneco e Schnauzer

Nei mesi scorsi, a seguito di un controllo condotto dai Carabinieri Forestali di Parma, in collaborazione con i medici veterinari dell’Azienda U.S.L. di Parma e con il supporto delle Guardie Ecozoofile OIPA di Parma, sono stati verificati le condizioni di benessere di diversi cani detenuti in un allevamento. Durante questa attività, sono stati sequestrati 12 esemplari di razze Cirneco dell’Etna e Schnauzer di taglia media.

L’allevamento, risultato poi essere abusivo, ospitava numerosi cani in condizioni che non garantivano il loro benessere psico-fisico. I locali destinati al loro ricovero erano sporchi, realizzati con materiali non idonei e scarsamente illuminati. Le condizioni di detenzione descritte erano tali da costringere gli animali a un adattamento innaturale e forzato ai ambienti inadeguati.

Nelle settimane successive al sequestro, gli animali sono stati affidati alle cure di strutture idonee gestite da associazioni animaliste presenti sul territorio, in particolare dai volontari della Sezione OIPA di Parma e della Sezione ENPA di Borgo Val di Taro. Durante tutto il periodo di ricovero, queste associazioni hanno sostenuto le spese sanitarie e di mantenimento dei cani. Inoltre, tutti gli esemplari sono stati inseriti in percorsi di recupero psico-fisico, condotti da specialisti del settore, con l’obiettivo di facilitarne la futura adozione.

Per ridurre al minimo i tempi di permanenza degli animali nelle strutture e garantire loro un’adozione senza ostacoli futuri, i Carabinieri Forestali, sotto la guida e il coordinamento della Procura di Parma, hanno portato a termine una complessa procedura giudiziaria finalizzata alla cessione definitiva degli animali alle associazioni che li avevano in custodia giudiziaria. Grazie a questa procedura, conclusasi pochi giorni fa, le associazioni animaliste hanno acquisito la proprietà a titolo definitivo dei cani sequestrati.

Questa condizione ha permesso di avviare rapidamente le procedure per l’adozione definitiva, offrendo così un futuro migliore alle bestiole presso famiglie di buona volontà.

Il presente comunicato stampa ha lo scopo di evidenziare l’impegno congiunto della Procura della Repubblica e dei Carabinieri Forestali nel garantire condizioni di vivibilità degli animali in linea con le normative di legge. È in questa collaborazione che si riconosce l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, alla base di questo comunicato.