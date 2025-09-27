“All’imbrunire. Letture scelte”: il Cimitero Monumentale di Parma diventa palcoscenico letterario

Torna per la quarta edizione All’imbrunire. Letture Scelte, la rassegna letteraria al Cimitero Monumentale della Villetta, inserita nel programma della XIX edizione del Festival Il Rumore del Lutto – L’invisibile, promosso da Segnali di Vita aps e diretto da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma e Fondazione Monteparma e con il sostegno di Ade Servizi, prevede due appuntamenti gratuiti con partenza dalla Galleria Nord del cimitero. Un’occasione per scoprire, attraverso letture e suggestioni artistiche, poetiche e botaniche, la bellezza custodita tra le memorie scolpite della Villetta.

Il programma della giornata

Alle 11, si terrà Pozzi del tempo. Escursione nell’aldilà, passeggiata letteraria con la scrittrice Ginevra Lamberti e i librai Alice Pisu e Antonello Saiz (Libreria Diari di Bordo). L’itinerario prevede soste al Sacrario dei Partigiani, alla Stele dei Caduti della Prima Guerra Mondiale e lungo i portici del cimitero.

Alle 16, spazio a All’ombra delle cose, passeggiata poetica con la poetessa Beatrice Zerbini, realizzata in collaborazione con Anmic e Parma Accessibile. Un percorso in sette tappe, dalla tomba di Renzo Pezzani a quella del musicista non vedente Augusto Migliavacca, che intreccerà poesia, arte e memoria.

Informazioni

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com.

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito: www.ilrumoredellutto.com.