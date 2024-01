Alloggi Popolari, Cavandoli (Lega): “Da Bonaccini scelta insensata, residenzialità storica va premiata”

“Cancellare il criterio della premialità con residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi popolari è una scelta insensata della giunta Bonaccini. Uno schiaffo in faccia sia per chi da anni è in attesa di una casa, sia agli amministratori locali che vedono stravolte le politiche abitative dei propri comuni e che si vedono tolta la possibilità di dare una premialità a chi invece è residente da anni. Illogico penalizzare i più fragili così: è questo il modo che il Pd ha per sostenere i cittadini? La Lega anche in consiglio regionale darà battaglia contro questa decisione insensata”.

Lo dichiara la deputata emiliana della Lega Laura Cavandoli.