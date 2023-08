All’ombra dell’abside della chiesa di Castelguelfo “Amami Alfredo”: selezione di arie dalla Traviata

La chiesa romanica di Castelguelfo, che si incontra sulla Via Emilia a metà strada tra Parma e Fidenza, oltre che luogo di culto è un importante monumento medievale risalente al 1230 (“ecclesia de Burgeto de Taro”), punto di riferimento per i pellegrini diretti a Roma. La Chiesa era dipendente dall’Abbazia Benedettina di S. Maria Maddalena di Vézelaj in Borgogna (Francia), da cui prende il nome; è stata poi patronato dei Pallavicino ed ebbe anche la protezione ducale, e conserva nell’abside romanico – esternamente intatto ed uno dei meglio conservati del territorio – bellissimi affreschi del ‘400. La Chiesa è un gioiello artistico che la comunità locale intende valorizzare e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto.

Domenica 27 agosto alle ore 17.45 nel cortile della chiesa, all’ombra della magnifica abside romanica, verrà eseguita la rappresentazione “Amami Alfredo”, una selezione dell’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi in concerto. Ne saranno protagonisti il Soprano Angela Gandolfo, il tenore Mirko Matarazzo, il baritono Andrea Cortese accompagnati da Roberto Barrali Maestro concertatore al pianoforte; voce narrante Eddy Lovaglio.

Il concerto, a cura del Comune di Fontevivo con la collaborazione artistica di ParmaOperArt, rientra nel progetto “Estate nelle pievi” ideato dalla Provincia di Parma.

Per info, scrivere ad amicidicastelguelfo@gmail.com.

Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della chiesa.