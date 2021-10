All’Oratorio Novo della Biblioteca Civica la mostra “Ri-scoprire Antonio Gramsci”

Il circolo culturale “Grazia Deledda” e “Montanara laboratorio democratico A.P.S” presentano la Mostra multimediale “Ri-scoprire Antonio Gramsci: le riviste ritrovate, la formazione giovanile, la vita, gli scritti” a cura di Luca Marco Paulesu, pronipote di Antonio Gramsci; curatore dell’allestimento: Paolo Giandebiaggi, dal 9 al 30 Ottobre 2021 Oratorio Novo Biblioteca Civica, vicolo Santa Maria,5 Parma – dal lunedì al sabato 10.30-12. 30/ 16.00-19.00.

Durante le fasi di riordino dell’archivio della famiglia Gramsci, un’intera collezione di riviste politiche e letterarie, lette in gioventù da Antonio Gramsci, è stata ritrovata nella soffitta della casa di Ghilarza (Oristano) Tale scoperta offre un’importante testimonianza di come “la cultura delle riviste” ebbe un ruolo significativo su un’intera generazione di giovani intellettuali d’inizio 900 e ci ci rimanda a una realtà ancora oggi attualissima, di come sia determinante il percorso di studio disinteressato e di approfondimento negli anni giovanili, nella formazione di ogni individuo e che va oltre la scuola. Con la Mostra si coglie l’occasione di allargare la conoscenza sulla figura dell’intellettuale e del politico per far conoscere, la vita, il pensiero, gli scritti. Citazioni, frasi celebri si snodano lungo la mostra.

C’è poi un’ipotesi molto suggestiva che lega Parma alla famiglia Gramsci-Schucht, avanzata dallo storico Ubaldo Delsante e avvalorata da Luciano Canfora. L’inaugurazione del 9 Ottobre vede tre visite guidate dal curatore: alle ore 10,00, alle ore 11,30 e alle ore 16,00. Dopo tale visita, rivolta al gruppo di aderenti ad Argento Vivo, verrà presentato il sito gramsciproject.org, un archivio digitale di testi, contenuti e applicazioni riguardanti la figura di Antonio Gramsci, frutto di una ricerca finanziata dal Miur il cui responsabile scientifico è il prof. Michele Filippini. Per l’intera durata della manifestazione: proiezioni e letture; esposizione di opere di Francesco Dl Casino su A. Gramsci. All’ingresso dell’Oratorio Novo è visitabile la mostra personale di pittura Il tempo dentro le cose di Anna Vettori con citazioni dai testi di Grazia Deledda. Per le visite guidate, occorre sempre prenotare scrivendo a “montanara.labdem@gmail.com”