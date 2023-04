All’Orto Botanico dell’Università “Chiare fresche et dolci piante. Vegetazione urbana e isole di calore”

Chiare fresche et dolci piante. Vegetazione urbana e isole di calore è il titolo del terzo appuntamento con Martedì… orto che parla, serie di incontri organizzati dall’Università di Parma col supporto dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico, in programma per martedì 18 aprile alle 17.30 all’Orto Botanico dell’Ateneo (via Farini 90).

Interverranno i docenti dell’Università di Parma Barbara Gherri e Renato Bruni. L’incontro si svolge in collaborazione con Kilometro Verde Parma.

Il ciclo di incontri dà ulteriore testimonianza della vocazione dell’Orto Botanico dell’Università come luogo in cui scoperte e conoscenze relative a piante e sostenibilità sono illustrate in modo orizzontale e partecipato, facilitando l’interazione con la natura e la discussione tra chi lo visita e chi se ne prende cura.

L’appuntamento successivo sarà per martedì 2 maggio con Fitoalimurgia. Tradizione popolare, storia e attuali prospettive tra moda e conoscenza

La capienza massima prevista è di 40 persone, prenotazione consigliata scrivendo

a amiciortobotanico@gmail.com