All’Orto Botanico dell’Università di Parma lezione di Marcello Tomaselli su “Ecologia delle piante in ambiente alpino”

Ecologia delle piante in ambiente alpino è il titolo del quinto e ultimo appuntamento con Martedì… Orto che parla, serie di incontri organizzati dall’Università di Parma con il supporto dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico, in programma per martedì 9 maggio alle 17.30 all’Orto Botanico dell’Ateneo (via Farini 90).

Interverrà Marcello Tomaselli, già docente di Botanica ambientale e applicata all’Università di Parma.

Il ciclo di incontri dà ulteriore testimonianza della vocazione dell’Orto Botanico dell’Università come luogo in cui scoperte e conoscenze relative a piante e sostenibilità sono illustrate in modo orizzontale e partecipato, facilitando l’interazione con la natura e la discussione tra chi lo visita e chi se ne prende cura.

La capienza massima prevista è di 40 persone, prenotazione consigliata scrivendo

a amiciortobotanico@gmail.com