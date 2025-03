All’ospedale di Vaio una nuova piattaforma videolaringoscopica per i pazienti più piccoli

Una moderna piattaforma videolaringoscopica, che consente una migliore gestione delle vie aeree mediante visione ingrandita in video nei pazienti in età pediatrica. E’ il dono che l’associazione Arma di Cavalleria e Amici del Cavallo – sezione di Parma ha voluto affidare all’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio. Si tratta di un set completo di due display rispettivamente a 3,5 e 8 pollici, cui si aggiungono tre kit di laringoscopi a misura differente, ognuno dei quali è composto da 10 impugnature monouso.

“A nome di tutta l’Azienda – sono le parole del commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Anselmo Campagna – desidero ringraziare di cuore l’associazione Arma di Cavalleria per questo gesto di sensibilità nei confronti dell’Ospedale di Vaio”. “La vicinanza e l’attenzione di questa associazione – ha continuato Campagna – sono un esempio di collaborazione virtuosa con i nostri professionisti, e costituiscono un valore aggiunto per la nostra struttura e per tutto il territorio”.

Grazie a questa attrezzatura, già in uso da alcune settimane, e alla sua tecnologia di imaging ad alta risoluzione, sarà possibile per gli operatori della struttura fidentina una migliore manovrabilità durante le procedure di intubazione dei piccoli pazienti, garantendo così maggiori standard di sicurezza ed efficacia.

“Anch’io desidero unirmi ai ringraziamenti per la generosità dimostrata da questa associazione – ha aggiunto Pier Luigi Bacchini, direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio -, nata da una raccolta fondi promossa durante il Carosello dei Lancieri di Montebello 8° lo scorso 11 novembre a Parma”. “Questa strumentazione – ha continuato – va ad incrementare le dotazioni del reparto con le attuali migliori tecnologie da dedicare ai campi di applicazione più specialistici della pediatria”.

“In occasione di una rievocazione storica di grande prestigio – ha affermato la presidente dell’associazione Arma di Cavalleria e Amici del Cavallo di Parma Paola Mattiazzi – abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per l’acquisto di questa importante attrezzatura. E’ il nostro modo – ha proseguito – per ringraziare il dottor Bacchini e tutta la sua equipe per la straordinaria professionalità, umanità e disponibilità che ogni giorno viene messa al servizio di tutta la comunità, in particolare dei pazienti più piccoli.”

Alla cerimonia di ringraziamento, erano inoltre presenti il vice presidente dell’Associazione Arma di Cavalleria di Parma Franco Bacchieri, il socio e presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi, la direttrice del distretto di Fidenza dell’Azienda Usl, Silvia Orzi, la direttrice f.f. del Presidio ospedaliero aziendale Francesca Spagnoli, il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi, oltre a professionisti dell’ospedale di Vaio e rappresentanti del volontariato locale.