All’Ospedale “Santa Maria” di Borgotaro operato il calciatore del Pisa Matteo Tramoni

È riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro del calciatore del Pisa Matteo Tramoni, operato lo scorso 4 settembre dall’équipe dell’Unità Operativa di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Borgotaro. Una lesione al legamento del crociato anteriore è la causa dell’intervento eseguito dall’ortopedico Alberto Guardoli sul centrocampista francese, classe 2000. Dopo due giorni di ricovero, l’atleta è stato dimesso e a breve inizierà il percorso di recupero con lo staff medico della società toscana.

L’Unità Operativa del Santa Maria diretta da Riccardo Cepparulo si conferma ancora una volta centro di riferimento per gli sportivi, professionisti e non, ed in particolare per i calciatori: solo nel mese di luglio, anche Arturo Calabresi giocatore del Pisa come Tramoni, si è affidato alle cure dell’équipe di Borgotaro per una meniscectomia selettiva artroscopica al ginocchio destro.