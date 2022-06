All’Università di Parma aperto il Summer Camp “Ragazze Digitali ER”

Si è aperto questa mattina al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma il Summer Camp “Ragazze Digitali”, organizzato dall’Ateneo nell’ambito del più ampio progetto con cui la Regione Emilia-Romagna, ART-ER e le Università di Modena e Reggio Emilia e Bologna, con la collaborazione degli Atenei di Parma e Ferrara, vogliono avvicinare le più giovani al mondo dell’informatica e della programmazione puntando su un approccio coinvolgente e divertente, con lo scopo di contrastare i divari digitali di genere.

Di fronte alle ragazze iscritte al Camp di Parma (studentesse del II, III e IV anno delle scuole superiori) sono intervenuti l’Assessora regionale alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità Barbara Lori, la Delegata del Rettore per l’Orientamento Chiara Vernizzi, il Consigliere delegato a Progetti europei e Transizione digitale della Provincia di Parma Marco Taccagni, e Chiara Rossi della Struttura operativa Servizi per la Scuola del Comune di Parma. Paola Salomoni, Assessora alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, ha partecipato in collegamento online dalla sede del Summer Camp di Cesena. Gli interventi istituzionali sono stati seguiti da una breve introduzione ai contenuti del Summer Camp Unipr da parte dei docenti Giovanna Sozzi, Vincenzo Arceri e Michele Tomaiuolo, responsabili scientifici delle attività.

Quello di Parma è uno degli 8 Summer camp laboratoriali gratuiti previsti in regione dal 20 giugno all’8 luglio. Alle ragazze partecipanti si forniranno insegnamenti pratici, a forte carattere operativo, per apprendere il pensiero computazionale creativo e acquisire consapevolezza sulle opportunità e i rischi dei servizi digitali più popolari tra le giovani generazioni, anche assistendo a testimonianze di professioniste ed esperte del mondo digitale.

Durante le tre settimane di formazione le partecipanti saranno coinvolte in attività di gruppo finalizzate a realizzare un sito web, una app, o un programma in linguaggio Python, anche utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale. Il progetto sarà il filo conduttore di tutte le attività e costituirà una sfida per il gruppo di lavoro, affrontando il problema di progettare e costruire per acquisire e applicare competenze e metodi multidisciplinari. In particolare, l’edizione di Parma affronterà il tema della programmazione di videogiochi in linguaggio Python.