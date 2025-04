All’Università di Parma boom open day: un’edizione da record

È stata un’edizione davvero da record quella che si è appena chiusa di “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma.

Tre giorni da tutto esaurito per il Salone dedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, con numeri straordinari: nel complesso 5.260 i visitatori e le visitatrici nei tre giorni, cui si aggiungono 9.630 visualizzazioni alle dirette streaming delle presentazioni.

Anche oggi enorme afflusso fin dalla mattina. Studentesse e studenti ma anche tante famiglie, scolaresche e docenti hanno affollato le presentazioni e gli stand e hanno raccolto informazioni sui corsi e sui servizi offerti dall’Ateneo, per farsi un’idea di cosa significa studiare a Parma e delle tante opportunità che offrono l’Università e la città.

L’obiettivo del Salone resta infatti sempre quello di dare un supporto ai e alle giovani e alle loro famiglie in una scelta di assoluta importanza com’è quella del percorso universitario: dare loro tutte le informazioni utili per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta, “raccontando” l’Ateneo e cosa vuol dire “Studiare a Parma”.

Parma, il Parmense e le province limitrofe le zone di maggiore provenienza, ma come di consueto non sono mancati arrivi anche da lontano: da Trento a Trapani, da Aosta a Rieti, da Bari a Viterbo, da Udine a Campobasso, da Napoli a Varese, da Roma ad Avellino, a Imperia, Genova, Ancona, Caserta, Alessandria Varese, Vibo Valentia e così via. Tra i luoghi di provenienza addirittura anche Creta. All’Open Day anche una classe di Clermont Ferrand, a Parma in scambio Erasmus.

Ora, chiuso il Salone, le presentazioni di corsi e servizi che si sono avvicendate in questi tre giorni restano visibili sul canale YouTube dell’Università di Parma, a disposizione di chi non ha potuto partecipare e di tutte le persone interessate.

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito www.unipr.it, dove si possono trovare tutte le info e i materiali utili per un’aspirante matricola: schede corsi, guide dei Dipartimenti, video, indicazioni sulle iscrizioni e molto altro.