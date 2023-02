All’Università convegno su immigrati e lavoro e presentazione del Dossier statistico immigrazione 2022

Martedì 7 febbraio alle 16, al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma (Sala Keynes, Biblioteca di Economia), è in programma il convegno “Lavoro, impresa e welfare: il contributo degli immigrati in un’ottica di integrazione”, organizzato con il Centro Studi e Ricerche IDOS, Assindatcolf, CGIL e CISL Emilia Romagna.

Il convegno si propone di analizzare, attraverso l’esposizione dei dati contenuti nel Dossier e gli approfondimenti di studiosi ed esperti dell’economia e del lavoro dei migranti, le caratteristiche strutturali dell’inserimento socio-occupazionale dei cittadini stranieri in Italia e a livello territoriale, il loro apporto all’economia e le prospettive per una migliore integrazione nel tessuto sociale, economico e produttivo del Paese e del contesto locale, a beneficio dell’intera collettività e di tutto il “sistema Paese”.

È significativo, ad esempio, che in Italia gli stranieri incidono più tra i lavoratori (10,0%: 2.257.000 occupati su un totale nazionale di oltre 22,5 milioni nel 2021) che tra la popolazione nel suo complesso (8,8%: 5.194.000 residenti su una popolazione totale di 59 milioni). Inoltre sebbene, rispetto agli italiani, i lavoratori stranieri siano impiegati per meno ore di quelle che sarebbero disposte a lavorare (sottoccupati) e in occupazioni demansionate rispetto al livello di formazione acquisito (sovraistruiti), ancora ai livelli più bassi della scala delle professioni e con una scarsissima mobilità occupazionale e sociale, svolgendo i lavori più precari, pericolosi, pesanti e sottopagati, essi continuano a sostenere in misura rilevante l’economia nazionale e contribuiscono al benessere collettivo. A ciò bisogna aggiungere che le attività di imprese condotte da immigrati (642.638) costituiscono un decimo del totale (10,6%) in Italia, e la loro crescita è rimasta costante pure negli anni di crisi e di pandemia.

Mario Menegatti, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, darà avvio al convegno. Seguiranno gli interventi di Luca Di Sciullo (presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS), di Andrea Zini (presidente di Assindatcolf) e di Andrea Lasagni (docente di economia applicata dell’Università di Parma). A seguire gli approfondimenti specifici con Tania Scacchetti (responsabile immigrazione CGIL nazionale) e con Antonio Amoroso (responsabile immigrazione CISL Emilia Romagna).

Concluderà Caterina Bonetti, Assessora a Servizi Educativi e Transizione Digitale del Comune di Parma.

A ciascun partecipante sarà distribuita una copia del Dossier Statistico Immigrazione 2022

Durante tutta la durata del convegno sarà possibile scaricare anche la versione integrale del Dossier in formato pdf dal sito www.dossierimmigrazione.it