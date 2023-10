All’Università di Parma convegno sulla “sostenibilità ecologico-culturale”

“Per una sostenibilità ecologico-culturale” è il titolo del convegno in programma per venerdì 20 ottobre, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma.

Dopo i saluti del Rettore Paolo Andrei sono previsti gli interventi del linguista e docente dell’Università di Parma Davide Astori (“Sull’ecologia linguistica”), di Guido Dalla Casa, ricercatore nell’ambito dell’ecologia profonda e docente alla Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini (“Il manifesto della terra”), di Paolo Trianni, docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma (“Il destino della natura: etica, ecologia, sacralità, evoluzione”), di Luciano Mazzoni Benoni del Centro Studi “P. Teilhard de Chardin” di Torino (“Per un’ecologia profonda – Presentazione del Premio ‘P. Teilhard de Chardin’ per tesi di laurea in nuovi paradigmi ecologici in ottica evolutiva”), di Antonella Bachiorri, Coordinatrice del Laboratorio di ricerca interdisciplinare per l’Educazione ambientale alla sostenibilità (CIREA) dell’Università di Parma (“L’educazione ambientale oggi tra etica e scienza: l’attività del CIREA”), e di Stefano Folli, Direttore responsabile della rivista Ecoscienza e referente ufficio stampa di Arpae (“Comunicare l’ecologia”).

Al termine dell’incontro avrà luogo il conferimento del Premio ‘G. Canuto’ per tesi di laurea in ‘Interlinguistica ed esperantologia’, giunto alla XIV edizione: il riconoscimento è stato assegnato a Chiara Rolli, per una tesi di laurea magistrale in Lettere classiche e moderne dal titolo “Lingua e identità. Il Proverbaro Esperanta di L. L. Zamenhof” (a.a. 2022-23). A consegnarlo, Vincenzo Procopio del Rotary E-Club Homaranismo Distretto 2072.

Il seminario è riconosciuto come evento formativo per i giornalisti.