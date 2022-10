All’Università di Parma il congresso CARDIO PARMA 2022

È CARDIO PARMA 2022 il titolo del congresso di cardiologia, in programma per venerdì 28 e sabato 29 ottobre, che si terrà in occasione della fine del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” di nuova apertura all’Università di Parma e con sede operativa nella UOC di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. L’evento, che si terrà nell’Aula Magna della sede centrale dell’Ateneo, è organizzato dai docenti Diego Ardissino (anche responsabile UOC della Cardiologia di Parma) e Giampaolo Niccoli.

L’appuntamento è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, del Comune di Parma, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e dall’Università di Parma. È aperto a diverse figure professionali che includono specialisti ospedalieri e territoriali nonché personale medico infermieristico.

L’apertura venerdì 28 ottobre alle 13.30 con i saluti di Diego Ardissino, del Rettore Paolo Andrei, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi, dell’Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini e del Presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi. All’evento parteciperanno numerosi esperti in ambito cardiologico italiano. Verranno presentati i più recenti avanzamenti nella diagnostica e nella terapia cardiovascolare. Si tratta di un momento di incontro e di condivisione volto allo sviluppo di una cardiologia orientata ad alti standard assistenziali che integri nel contempo attività educazionali e formative e attività di ricerca e innovazione.

La scuola di cardiologia di Parma, che si sviluppa su una rete coinvolgente quattro strutture ospedaliere collegate (Piacenza, Lavagna, Alessandria e Mantova) in grado di garantire un alto volume di procedure cliniche, diagnostiche e terapeutiche, consentirà la formazione di circa 50 cardiologi in quattro anni. Sta inoltre creando un network di collaborazioni internazionali per periodi di formazione rivolta sia a specializzandi che a dottorandi dell’Ateneo in centri di prestigio europei (5 in tutto distribuiti tra Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Olanda). A questo proposito il congresso rappresenta un’apertura a collaborazioni nazionali e internazionali su ampia scala.

L’altro tema dominante della “due-giorni” è la personalizzazione della medicina cardiovascolare basata sul lavoro in team e che mantenga sempre al centro il paziente. Saranno infine trattati aspetti inerenti il rapporto sempre più stretto tra Ospedale e territorio.

In sintesi CARDIO PARMA 2022 è il primo di una serie di eventi annuali che collocano la cardiologia di Parma in un contesto di sviluppo di un modello organizzativo ospedaliero universitario con apertura a sempre più frequenti collaborazioni su scala nazionale e internazionale, al fine di garantire a livello locale standard elevati di cura, aggiornamento e disponibilità di percorsi diagnostico terapeutici al passo con i tempi e attenti alle recenti evidenze scientifiche.

Per info sulle iscrizioni: www.planning.it/eventi