All’Università di Parma il convegno “Le società partecipate a dieci anni dal TUSP”

Un’occasione di approfondimento e confronto sui principali profili giuridici e applicativi della disciplina delle società a partecipazione pubblica a dieci anni dall’entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP, anche alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali. Questo l’intento di fondo del convegno Le società partecipate a dieci anni dal TUSP, organizzato dall’Università di Parma (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) con la Sezione regionale di controllo per l’Emilia – Romagna della Corte dei Conti per mercoledì 25 febbraio alle 9.30 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12).

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli, del Sindaco Michele Guerra, del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Stefano Magagnoli e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giovanni Francesco Basini. A seguire la relazione introduttiva di Marcovalerio Pozzato, Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, e gli interventi di Hadrian Simonetti, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Le stagioni della società a partecipazione pubblica), di Giuseppe Piperata, docente di Diritto amministrativo nell’Università di Bologna (Il rapporto tra enti e società partecipate), di Guido Romano, magistrato della Corte di Cassazione (Il controllo sulle società di capitali), di Francesco Vetrò, docente di Diritto amministrativo all’Università di Parma (Il paradigma delle società a partecipazione pubblica tra Stato e mercato), di Valeria Mascello, magistrata della Corte dei Conti (I piani di razionalizzazione delle partecipate comunali), e di Stefania Pedrabissi, docente di Diritto amministrativo all’Università di Parma (Il settore del trasporto pubblico locale).

I lavori saranno moderati da Antonio D’Aloia, docente di Diritto costituzionale all’Università di Parma.

Il convegno si concluderà con la presentazione dell’Osservatorio sulle Società partecipate, a cura del magistrato della Corte dei Conti di Bologna Antonino Carlo e delle docenti Unipr Emanuela Maio, Alice Medioli e Stefania Vasta.

L’Osservatorio è realizzato sulla base del protocollo d’intesa tra la Sezione regionale di controllo per l’Emilia – Romagna della Corte dei Conti e l’Università di Parma, in particolare con i Dipartimenti di Scienze Economiche e Aziendali e di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali.

L’iniziativa è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma con il riconoscimento di 4 crediti formativi.

Per informazioni: Gaia Lucilia Romano – gaialucilia.romano@unipr.it