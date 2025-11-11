Quotidiano online di Parma

All’Università di Parma il seminario “Dai manicomi alla salute mentale di comunità”

“Si terrà venerdì 14 novembre, dalle 9, nell’Aula K9 del Nuovo Polo Didattico dell’Università di Parma (vicolo Santa Maria) il seminario “Dai manicomi alla salute mentale di comunità: il lavoro come cura? Teoria, pratiche, criticità”.

L’appuntamento, organizzato da Università di Parma, Università di Torino e AUSL Parma, sarà incentrato sull’utilizzo delle pratiche lavorative nella cura del disagio e della malattia mentali nell’arco cronologico che va dall’esperienza manicomiale alle pratiche sviluppatesi dopo la legge 180.

L’obiettivo è stimolare una riflessione sulle tensioni tra funzione terapeutica, libertà e autodeterminazione del/della paziente, mettendo in evidenza anche un differente approccio “di genere” rispetto i compiti assegnati a uomini e donne e le loro differenti finalità nel processo di cura.

Il confronto e i contributi di docenti, esperte/i e operatori e operatrici provenienti da diversi ambiti disciplinari e professionali favorirà il dialogo tra saperi e pratiche per ripercorrere criticamente le esperienze del passato e riflettere sulle prospettive future della terapia del lavoro nella salute mentale.

Il seminario si dividerà in due sessioni mattutine dedicate all’approfondimento della questione storiografica (alle 9) e alla tematica “Lavoro e integrazione. Strumenti di efficacia e buone prassi nell’integrazione di rete per la salute mentale” (alle 12).

Al pomeriggio (dalle 14) si svolgeranno la presentazione e discussione di progetti ed esperienze a cura delle cooperative del territorio di Parma seguite dalle conclusioni finali.

L’appuntamento potrà essere seguito anche su Teams

