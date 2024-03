All’Università di Parma “Info Day servizi e finanziamenti per il futuro green dell’Emilia-Romagna”

Si terrà mercoledì 27 marzo dalle 9.30 alle 15, al Centro Congressi Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, l’evento Imprese, Ricerca, Sostenibilità: Info Day servizi e finanziamenti per il futuro green dell’Emilia-Romagna. Si discuterà di opportunità green, si assisterà alla presentazione di bandi e progetti innovativi, si potrà partecipare a sessioni di Q&A con esperti e visitare il Tecnopolo del Campus Scienze e Tecnologie.

L’iniziativa è organizzata dall’Ateneo in collaborazione con ART-ER. Si aprirà con i saluti del Rettore Paolo Martelli e della Direttrice Operativa di ART-ER Marina Silverii.

Durante l’Info Day verranno presentati tre bandi nell’ambito del progetto PNRR Ecosister (Ecosistema Territoriale di Innovazione dell’Emilia-Romagna). Si tratta di tre opportunità per le imprese, le ricercatrici e i ricercatori della regione per sostenere la relazione tra scienza e industria, facilitando la creazione di collaborazioni sui temi cruciali della transizione ecologica in Emilia-Romagna:

International Open Innovation Programme (IOIP) : bando dedicato a imprese alla ricerca di soluzioni innovative proposte da spin-off, start-up, scale-up, ricercatrici, ricercatori e altri attori dell’ecosistema della ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;

: bando dedicato a imprese alla ricerca di soluzioni innovative proposte da spin-off, start-up, scale-up, ricercatrici, ricercatori e altri attori dell’ecosistema della ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale; Open Innovation Scouting (OIS) : bando dedicato a imprese, ricercatrici e ricercatori della regione Emilia-Romagna, che mira allo scouting di soluzioni e tecnologie innovative provenienti dal sistema della ricerca regionale;

: bando dedicato a imprese, ricercatrici e ricercatori della regione Emilia-Romagna, che mira allo scouting di soluzioni e tecnologie innovative provenienti dal sistema della ricerca regionale; Strategic Projects (SP): finanziamenti per le imprese a sostegno di progetti da realizzare con ricercatrici, ricercatori e start-up in un’ottica market-driven.

Questo il programma dell’evento nel dettaglio:

09.30 Registrazioni

10.00 Saluti istituzionali Paolo Martelli || Rettore, Università di Parma Marina Silverii || Direttrice Operativa, ART-ER

10.20 Conversazioni sul futuro Green dell’Emilia-Romagna: Eva Merloni: Affrontare il cambiamento climatico: scenari e strategie || Referente Progettazione europea e Relazioni Internazionali, Agenzia ItaliaMeteo Marco Frey: Transizione ecologica e business innovation || docente di Economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna

11.10 I temi di innovazione tecnologica del Progetto ECOSISTER Felice Giuliani || docente di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e dei Trasporti, Ecosister Spoke 4 Leader, Università di Parma

11.30 Gli strumenti a supporto dell’innovazione verde: presentazione delle azioni di Trasferimento Tecnologico Maria Gabriella Gualandi || Responsabile Unità Innovazione per le Imprese, ART-ER

12.10 Q&A con gli Esperti: 3 tavoli di confronto dove approfondire il funzionamento delle azioni di Trasferimento Tecnologico con il personale ART-ER

13.10 Light lunch

14.00 Tour del Tecnopolo a cura dell’Università di Parma

15.00 Fine dei lavori

Modera: Stefano Valentini || Senior Project Manager Area Sviluppo Sostenibile, ART-ER

Per partecipare occorre iscriversi a questo link: https://urly.it/3-y8q

Per info: tt-ecosister@art-er.it