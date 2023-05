All’Università di Parma “Innovazione tecnologica in Emilia Romagna”: lettura magistrale di Francesco Ubertini

All’Università di Parma è in programma per lunedì 22 maggio, alle 17.30 nell’Aula Magna della Sede centrale, L’innovazione tecnologica in Emilia Romagna: il ruolo di CINECA a favore di cittadini e territori, incontro curato dal Centro Universitario di Bioetica (UCB) nell’ambito del ciclo delle “Letture magistrali Bioetica/Scenari”.