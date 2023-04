All’Università di Parma la quinta edizione dei seminari “Donne, Diritti e Politica”

Si apre domani giovedì 27 aprile alle 15 nella Sede Centrale dell’Università di Parma (Aula dei Cavalieri, via Università 12) la quinta edizione dei seminari Donne, Diritti e Politica, aperti a studentesse e studenti e a tutte le persone interessate.

Organizzati da Fausto Pagnotta, professore a contratto e assegnista di ricerca in Storia del pensiero politico, all’interno dell’insegnamento in Storia delle donne nel pensiero politico (corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali), i seminari affronteranno da diverse prospettive disciplinari i temi della rappresentazione della donna nelle diverse epoche storiche, tra stereotipi e pregiudizi, e la difficile lotta delle donne per l’emancipazione. Ne parleranno studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori, esperte ed esperti.

La quinta edizione è patrocinata dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità – CUG e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale – CIRS dell’Università di Parma, dal Comune di Parma, dal Circolo Culturale Il Borgo, dall’Associazione Festa Internazionale della Storia di Parma, dall’Associazione Donne Ambientaliste e dall’Associazione Bizzozero Cittadella Solidale.

Giovedì 27 aprile alle 15 il primo appuntamento, con i saluti istituzionali della Direttrice del CIRS Chiara Scivoletto e del Vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto a precedere la lezione La condizione della donna in età romana nelle fonti epigrafiche di Alfredo Buonopane, docente di Epigrafia latina all’Università di Verona. I seminari proseguiranno il 4 maggio alle 15.30 con Paola Rudan, docente di Storia del pensiero politico delle donne all’Università di Bologna, con la relazione Dire donna: storia, storiografia e teoria politica femminista.

Seguirà l’11 maggio alle 15.30 la lezione di Nicola Reggiani, docente di papirologia all’Università di Parma, su Donne ‘manager’ nell’Egitto greco-romano. Il 18 maggio alle 15.30 Maria Rosaria Nicoletti, Segretaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, parlerà di Donne e avvocatura: una storia di emancipazione. Infine il 25 maggio sempre alle 15.30 Marco Deriu, docente di Sociologia della comunicazione politica e ambientale all’Università di Parma, terrà la lezione Prospettive eco-femministe e rigenerazione politica.

I seminari saranno registrati per essere messi a disposizione sul canale YouTube Unipr e sul canale “Sentieri del Pensiero Politico”, curato da Fausto Pagnotta.

Per informazioni: fausto.pagnotta@unipr.it.