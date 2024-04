All’Università di Parma l’Ambasciatore d’Italia in Germania per la “Lettura Jean Monnet”

L’Ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio sarà all’Università di Parma il prossimo 15 aprile per la “Lettura Jean Monnet” dell’anno accademico 2023-2024. Germania e Italia: le due principali manifatture europee nell’epoca delle grandi transizioni il titolo della lectio, aperta a tutte le persone interessate, in programma alle 10.30 nell’aula K8 del nuovo Plesso didattico di via Kennedy, nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Il diplomatico, ospite di Ateneo e Comune di Parma e profondo conoscitore di questioni europee, parlerà delle relazioni fra Germania e Italia viste nel più ampio contesto comunitario, dove in cima all’agenda di policy figura – come si legge in un celebre documento della Commissione Europea – la “duplice transizione, ecologica e digitale”. Un tema di grande rilievo, sia sotto il profilo politico-istituzionale sia sotto il profilo economico-sociale.

I lavori saranno moderati da Ilaria Vesentini del “Sole 24 Ore” e saranno aperti dai saluti del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e del Sindaco di Parma Michele Guerra. A seguire Franco Mosconi, titolare della Cattedra Jean Monnet in Economia industriale, introdurrà la lectio e presenterà l’Ambasciatore Varricchio, in Germania dal 2021.

La Cattedra organizza le “Letture” da vent’anni esatti: la prima fu nel 2003-2004, sulla nuova Politica industriale dell’UE.

Per iscrizioni: cattedra.jeanmonnet@unipr.it

Note biografiche dell’Ambasciatore Armando Varricchio

Nato a Venezia, si è laureato con lode in Relazioni internazionali all’Università di Padova. Ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1986, a 24 anni, fino a raggiungere il grado di Ambasciatore nel 2014.

Ha seguito in particolare le tematiche europee e transatlantiche e si è occupato dei più delicati dossier internazionali, con particolare riguardo ai temi della sicurezza. Nella veste di “Sherpa” G7 e G20 a livello sia nazionale sia europeo ha trattato le più importanti questioni globali, con particolare riguardo alle tematiche economiche e finanziarie.

Tra i diversi incarichi, è stato Consigliere diplomatico del Presidente della Commissione Europea e Rappresentante personale (“Sherpa”) ai Vertici G7/G8 dal settembre 1999 all’agosto 2002, Capo dell’Ufficio economico dell’Ambasciata italiana a Washington dall’agosto 2002 al luglio 2006, Consigliere diplomatico aggiunto del Presidente della Repubblica dall’agosto 2006 al giugno 2009, Ambasciatore d’Italia a Belgrado dal maggio 2009 al giugno 2013, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e Rappresentante personale (“Sherpa”) ai Vertici G7/G8 e G20 dal giugno 2013 al marzo 2016, Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti e accreditato a Bahamas e Giamaica dal marzo 2016 al giugno 2021. Dal 16 giugno 2021 è Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale di Germania

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto numerose onorificenze di Stati esteri.