All’Università di Parma l’International Winter School su genere e diritti dell’infanzia e delle donne

Il 22 e il 23 febbraio si tiene all’Università di Parma Winter School Genere, diritti dell’infanzia e delle donne e intersezionalità nel post-pandemia. Per un potenziamento delle reti internazionali di ricerca nel quadro dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e i suoi Obiettivi, in presenza nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale e online.

La Winter School è organizzata con la collaborazione e il contributo del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali – DUSIC, del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale – CIRS, della Società Italiana di Antropologia Applicata e del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, e con il patrocinio del Comune di Parma.

L’iniziativa è rivolta a docenti, studentesse e studenti di corsi di laurea magistrale e dottorato, oltre che a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, a professioniste/i e a funzionarie e funzionari pubblici.

Questa Winter School ha l’obiettivo di riflettere su risultati e problematiche attuali riguardo a genere e diritti nel quadro degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si parla dei percorsi per il riconoscimento dei diritti umani che hanno portato all’adozione di strumenti come Convenzioni e Trattati, fondamentali in un itinerario verso l’uguaglianza di genere e l’eliminazione di discriminazioni e violenze.

Mercoledì 22 febbraio, con inizio alle 9, portano i saluti di benvenuto il Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei e il Prorettore alla Terza Missione Fabrizio Storti. Intervengono anche Diego Saglia, Direttore del DUSIC, Francesca Nori, Presidente del CUG, e le docenti dell’Ateneo Martina Giuffrè e Sabrina Tosi Cambini, organizzatrici della Winter School con Alice Binazzi (Visiting Professor al Dipartimento DUSIC con il programma Next Generation EU).

Per informazioni: antropologiaparma@gmail.com

Iscrizione entro il 18 febbraio a questo link: urly.it/3sc3z