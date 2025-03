All’Università di Parma nasce il Law Bulletin dedicato alle ricerche nel food law

È online “Legally Delicious”, il Law Bulletin del progetto “Food For Future”. Questo progetto, dedicato alla ricerca e alla didattica in tema di Food law, sostenibilità e innovazione nel settore alimentare, ha contribuito all’ottenimento del titolo di “Dipartimento di eccellenza” per il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per il quinquennio 2023-2027.

“Legally Delicious”, disponibile al link https://myflipbook.net/view/TVlGMzQ1MjQzODY/LawBulletin.htm , sul sito e su tutti i canali social di “Food for Future”, nasce dalla volontà di presentare e far conoscere i risultati del progetto, che ha dato vita a un hub giuridico interdisciplinare unico in Italia, frutto delle collaborazioni tra enti di ricerca, istituzioni pubbliche e privati e finalizzato alla ricerca e alla formazione d’eccellenza in tema di alimenti.

Cosa sono i Dipartimenti di eccellenza

Ogni cinque anni, il MUR finanzia i 180 migliori Dipartimenti scientifici o umanistici delle Università statali, caratterizzati da una elevata qualità della ricerca, della didattica e della progettualità scientifica, sulla base di una selezione che valuta la qualità della ricerca e del progetto presentato, le ricadute attese e la sua coerenza con le priorità del sistema nazionale e internazionale.