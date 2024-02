All’Università di Parma presentazione del libro “IO & IA – Mente, cervello & GPT” di Riccardo Manzotti e Simone Rossi

Si terrà mercoledì 7 febbraio alle 16.30 nell’Aula dei Cavalieri della Sede centrale dell’Università di Parma la presentazione del volume “IO & IA – Mente, cervello & GPT” di Riccardo Manzotti e Simone Rossi, organizzata dal Centro Universitario di Bioetica – University Center for Bioethics (UCB).

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di seminari Contemporary Authors in Bioethics.

A partire dalla recente pubblicazione “IO & IA – Mente, cervello & GPT” di Riccardo Manzotti e Simone Rossi, l’incontro intende esplorare la natura dell’io in relazione all’emergere del suo alter ego artificiale – l’IA – approfondendo in particolare il rapporto che intercorre fra noi stessi e i sistemi di intelligenza artificiale. Il libro, infatti, presenta la particolarità di raccontare un vero e proprio dialogo instaurato fra gli autori e Chat GPT, che risponde, riflette, ammette di non conoscere, distingue sé e l’umano.

A partire, dunque, da questo dialogo, l’incontro di studio sarà l’occasione per affrontare il tema della rinnovata natura dell’io in un’era in cui l’evoluzione tecnologica è così rapida che sembra sfidare la nostra stessa identità ed esistenza causando un senso di crisi e smarrimento. Si indagheranno, inoltre, le principali sfide etiche, giuridiche e filosofiche connesse allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa, con particolare riferimento alla loro relazione e ai loro effetti sulla creatività umana.

Dopo l’introduzione di Antonio D’Aloia, Direttore del Centro, interverranno gli autori del volume, Riccardo Manzotti, docente di Filosofia teoretica all’Università IULM di Milano e Simone Rossi, docente di Fisiologia umana dell’Università di Siena. Per l’Università di Parma dialogheranno con gli autori Emanuela Maio e Persio Tincani.

Per informazioni: ucb@unipr.it